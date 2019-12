Come si forma la spirale delle galassie a spirale? Colpa del campo magnetico

Esistono molti tipi diversi di galassie: ellittiche, a spirale, a spirale barrate, forme peculiari, a fagiolo, nane. Di tutti i gusti. In particolare la nostra galassia, la Via Lattea, ha una forma a spirale. Ma perchè? La Universities Space Research Association ha annunciato di aver trovato una risposta!

Secondo una ricerca dello Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA), alla base di tutto il processo ci sarebbero i campi magnetici. il Dr. Enrique Lopez-Rodriguez, uno scienziato della Universities Space Research Association, ha detto che "I campi magnetici sono invisibili, ma possono influenzare l'evoluzione di una galassia. Abbiamo una buona comprensione di come la gravità influisca sulle strutture galattiche, ma stiamo iniziando ad imparare solo ora il ruolo dei campi magnetici."



Gli studiosi hanno misurato i campi magnetici della galassia chiamata NGC 1068 (o M77) lungo le braccia della spirale (piene di polvere, gas e aree di intensa formazione stellare chiamate starbursts). M77 si trova a 47 milioni di anni luce nella costellazione del Cetus e possiede un buco nero attivo supermassiccio al suo centro (due volte più massiccio del buco nero della nostra galassia). Le osservazioni di SOFIA riescono a rilevare i campi magnetici seguire da vicino le braccia a spirale, piene di stelle appena nate e in formazione (in effetti, uno spettacolo). Questo sostiene la "teoria delle onde di densità", che spiega come queste braccia siano costrette nella loro forma iconica. Si afferma che la polvere, il gas e le stelle nelle braccia non siano fissate, ma che il materiale si muova lungo le braccia mentre la gravità lo comprime. Una situazione tutt'altro che statica.



Lopez-Rodriquez ha detto che "Questa è la prima volta che abbiamo visto dei campi magnetici allineati su scale così grandi con la nascita in diretta di una stella nel braccio della spirale. E' sempre eccitante avere prove osservazionali come questa dalla SOFIA che supportano le teorie che possediamo". I campi magnetici a scale così grandi sono difficili da osservare ma SOFIE dispone di una particolare camera, la Airborne Wideband Camera-Plus, che utilizza la luce infrarossa per osservare i grani di polvere, che si allineano perpendicolarmente alle linee del campo magnetico. Grazie a questo piccolo dettaglio, gli astronomi possono dedurre la forma e la direzione del campo magnetico che altrimenti sarebbe invisibile.



Ora che abbiamo un'idea più chiara di come si è formata la nostra galassia (dopo che avevamo calcolato la sua età, oltre che la sua massa), come si formeranno le altre galassie? Che ruolo hanno i campi magnetici nella loro formazione ed evoluzione? Questa e altre domande troveranno sperabilmente risposta in futuri studi!