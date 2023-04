Come si è formata la catena montuosa delle Ande? Ecco a voi la risposta

Per quanto possa apparire semplice come risposta, probabilmente non lo è. Dopo aver ripassato il modo in cui si sono formate le montagne sul nostro pianeta, siamo pronti a partire.

Le montagne che compongono le Ande sono decisamente grandi. Si estendono per circa 8.900 chilometri attraverso il Sud America, raggiungono fino a 7 chilometri di altezza e hanno una larghezza di oltre 700 metri. Ma come si è arrivati a questi numeri incredibili?

La tettonica a placche, ovvero il movimento di grandi porzioni di crosta terrestre attraverso il pianeta, come sappiamo può creare varie creste montuose. Le sezioni più lente vengono infatti letteralmente spinte verso l'alto da regioni che si muovono più velocemente. Sebbene il concetto sia semplice in teoria, tracciare la velocità dei movimenti tettonici su scale temporali inferiori a 10-15 milioni di anni è particolarmente complicato per i geologi.

Ecco perché i ricercatori dell'Università di Copenaghen hanno utilizzato un metodo all’avanguardia per ottenere uno sguardo più dettagliato dello specifico movimento della placca sudamericana che ha formato le Ande. Hanno identificato un rallentamento del 13% in parti della placca da 10 a 14 milioni di anni fa e un rallentamento del 20% da 5 a 9 milioni di anni fa, cifre abbastanza importanti per spiegare alcune delle caratteristiche che vediamo oggi.

"Nei periodi fino ai due rallentamenti, la placca immediatamente a ovest, la Nazca Plate, ha compresso le montagne, facendole crescere più alte. Questo risultato potrebbe indicare che parte della catena preesistente ha agito da freno sia sulla placca di Nazca che su quella sudamericana. Man mano che le placche rallentavano la loro velocità, le montagne invece si allargavano", afferma la geologa Valentina Espinoza dell'Università di Copenaghen, in Danimarca.

La tecnica utilizzata nello studio pubblicato su Earth and Planetary Science Letters inizia con il movimento assoluto delle placche (APM), determinato principalmente attraverso lo studio dell'attività vulcanica nella crosta, dove scie di magma dicono ai geologi come e dove si sono spostate le placche.

C'è inoltre da considerare anche il movimento relativo della piastra (RPM), ovvero il movimento delle piastre l'una rispetto all'altra. Viene calcolato utilizzando una gamma più ampia di indizi, inclusi i dati di magnetizzazione incorporati nel fondale oceanico che indicano il movimento delle rocce. Ma perché si sono verificati questi rallentamenti?

Una possibilità è che le correnti di convezione nel mantello siano cambiate, spostando diverse densità di materiale intorno. È anche possibile che sia stato responsabile un fenomeno chiamato delaminazione, in cui parti significative di una placca affondano in strati inferiori nel mantello stesso.

Risulta dunque fondamentale condurre nuovi studi per saperne sempre più di un territorio meraviglioso, sede ad esempio del gigantesco condor delle Ande. "Se questa spiegazione è quella giusta, ci dice molto su come è nata questa enorme catena montuosa", conclude Espinoza.