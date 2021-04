Ecco come si sono formate 500 specie di pesci in un lago

La famiglia dei Ciclidi comprende 1662 specie di pesci d'acqua dolce e queste creature sono considerate una delle specie più diverse al mondo. Il Lago Malawi, nell'Africa orientale, ospita oltre 500 specie di ciclidi che discendono da una manciata di specie che probabilmente entrarono nel lago circa 3 milioni di anni fa.

Una domanda sorge spontanea: com'è possibile che così tante specie diverse possano coesistere in questo grande lago tropicale? I fattori presi in considerazione sono tanti: le risorse ecologiche disponibili, la predazione e la capacità delle specie di ciclidi di evolvere in comportamenti di corteggiamento e alimentazione altamente specifici.

Nonostante siano per la maggior parte dei pesci diurni, dei ricercatori - in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Journal of Experimental Biology - hanno scoperto un pesce notturno, il Tropheops sp.Chilumba, chiamato "Guancia Rossa", molto diverso dagli altri suoi "simili" per via di un aumento delle dimensioni degli occhi.

Gli esperti, nel dettaglio, hanno mostrato una variazione sostanziale e continua nei livelli e nei modelli di attività. Così gli scienziati hanno misurato l'attività locomotoria attraverso il ciclo circadiano in 11 specie di ciclidi del Lago Malawi. "Queste differenze si estendano anche al sonno e al comportamento di foraggiamento, fornendo un sistema per indagare su come si evolvono i tratti complessi che sono fondamentali per la sopravvivenza", ha dichiarato infine Alex Keene, autore principale e professore di scienze biologiche presso il Charles E. Schmidt College of Science.