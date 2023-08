Come si sono formate le montagne dell'Himalaya? La risposta potrebbe sorprendervi

L'origine della catena montuosa Himalayana, che ospita il monte Everest, potrebbe essere ben diversa da quello che credevano i geologi. Prima di terminare in una grande collisione finale infatti, il movimento delle placche tettoniche aveva già cominciato ad elevare le montagne.

"In precedenza, si riteneva che le collisioni tra continenti (in questo caso tra la placca indiana e quella Eurasiatica) fossero necessarie per ottenere tali elevazioni," ha affermato Daniel Enrique Ibarra, ricercatore dell'Università Brown.

In un nuovo studio, Ibarra e i suoi colleghi hanno evidenziato che in realtà circa il 60% dell'elevazione attuale dell'Himalaya è avvenuta molto prima dell'impatto tettonico finale. Una scoperta, affermano i ricercatori, che potrebbe persino cambiare la nostra comprensione sulla formazione di altre catene montuose, come le Ande e la Sierra Nevada.

Secondo la prof.ssa Page Chamberlain, "i bordi delle placche tettoniche erano già abbastanza alti prima della collisione - circa 3,5 km in media." Oggi invece, l'altitudine media del sistema montuoso raggiunge i 6100 m, ed ospita l'Everest, la montagna più alta del mondo (nonostante esistano due montagne più grandi sotto il livello del mare).

Il team di ricercatori ha ricostruito il passato geologico del luogo misurando i diversi livelli di isotopi d'ossigeno nelle rocce sedimentarie - una tecnica utilizzata per lo studio dei meteoriti; studiando queste differenze è stato possibile determinare i cambiamenti d'altitudine nel tempo. L'ipotesi è che questo primo sollevamento di 3500 m sia stato causato dalla placca indiana oceanica che spingeva contro la placca continentale, 62 milioni di anni fa.

In seguito, circa 15 milioni di anni dopo, un'enorme collisione avrebbe aumentato l'elevazione di 1 km aggiuntivo. Queste forze tettoniche contribuiscono ancora oggi alla nascita di montagne, e come ci ricorda una possibile eruzione vulcanica futura, il pianeta Terra è sempre attivo.