Come formattare una chiavetta USB per Windows e Mac? È semplice

Dopo avervi rispolverato la memoria sullo standard USB-C ora che anche Apple lo ha implementato su iPhone 15, vediamo oggi un lato completamente diverso dei dispositivi USB. Come si formatta una chiavetta USB su Mac in modo che sia compatibile anche su PC Windows? La procedura è semplicissima!

Formattare una chiavetta USB o uno storage esterno può essere molto utile come strumento di troubleshooting per il device, ammesso che nella sua memoria non vi siano documenti preziosi. Per esempio, se una chiavetta che possedete non viene "letta" correttamente dal vostro PC o dal vostro Mac, la sua formattazione potrebbe essere il problema. Per esempio, il formato specifico di macOS è APFS, che non funziona su PC Windows, su smartphone Android e su Smart TV. Il formato NTFS di Windows, invece, è solo parzialmente compatibile con Mac e iPad, che possono vedere le chiavette NTFS ma non possono modificarne i dati.

Per formattare un dispositivo USB su Mac, la cosa più semplice da fare è collegare il device al vostro desktop o laptop e poi aprire l'Utility Disco preinstallata in macOS. Fatto ciò, selezionate il vostro drive esterno dall'elenco presente sulla sinistra dell'interfaccia e cliccate - questa volta nella barra dei menu in alto - su Cancella. Inserite il nome che volete dare alla memoria e il tipo di formattazione da utilizzare e avviate la procedura. Semplice, no?

Se volete rendere la chiavetta compatibile con Windows, il consiglio è quello di utilizzare il formato ExFAT, che vi permetterà di utilizzare il dispositivo USB appena formattato tanto su Mac quanto sui PC con sistema operativo di Microsoft. Per fare una prova, vi basterà espellere il drive, collegarlo al vostro PC e verificare che venga letto correttamente.