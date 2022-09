Come fanno le formiche ad arrampicarsi così bene? Scopriamolo

In natura molti animali, insetti e rettili hanno la capacità di scalare ostacoli e pareti in maniera agevole. Le formiche, in questo campo, sono delle vere esperte (altro che Spiderman!). Ma in che modo fanno sembrare così facile arrampicarsi su muri, soffitti e tutte le altre superfici? Scopriamolo in questa news.

Il segreto è ovviamente nelle zampe. Prendiamo in esame le formiche operaie, che sono tutte femmine, ed hanno un'impressionante fornitura di artigli, spine, peli e cuscinetti appiccicosi sui loro piedi che consentono loro di scalare quasi tutte le superfici.

Per comprendere al meglio come funzionano questi "attrezzi da scalata", bisogna prima partire dalla loro anatomia. Al contrario di noi esseri umani, le formiche hanno ben sei "piedi" o "mani", ma molto più complesse, con una serie aggiuntiva di parti dall'aspetto strano che ne migliorano le capacità di presa.

Hanno infatti ulteriori cinque segmenti articolati, con la parte finale che termina con un paio di artigli, simili a quelli di un gatto, capaci di afferrare le irregolarità presenti sui muri e sulle altre superfici.

Ogni segmento del "piede" ha poi anche delle spine e dei peli spessi e sottili, in grado di fornire ulteriore trazione, attaccandosi alle fossette microscopiche presenti sulle superfici strutturate, come la corteccia degli alberi. Come se non bastasse, tutte queste strutture hanno l'ulteriore vantaggio di proteggere i piedi delle formiche dal suolo caldo e dagli oggetti appuntiti, proprio come i nostri piedi sono protetti da delle calze o delle scarpe.

Ciò che però rende ancor più unica la struttura dei "piedi" delle formiche è la presenza di alcuni cuscinetti appiccicosi gonfiabili, posizionati tra gli artigli sulla punta di ogni zampa. La Natura non lascia davvero nulla al caso.

Questi incredibili cuscinetti a forma di palloncino, consentono alle formiche di sfidare la gravità e di strisciare sui soffitti o su superfici ultraresistenti e scivolose come il vetro. Ma come funzionano? Vi starete chiedendo.

Presto detto, con l'aiuto dell'Emolinfa. Quando infatti una formica cammina su un muro o su una superficie inclinata, la gravità fa attivare un meccanismo specifico: I muscoli delle zampe pompano un particolare fluido nei cuscinetti all'estremità dei piedi, facendoli gonfiare. Questo liquido corporeo è proprio l'Emolinfa, un fluido appiccicoso (simile al nostro sangue) che circola in tutto il corpo di una formica.

Ma torniamo alla "scalata". Dopo che l'emolinfa è stata pompata nei cuscinetti, parte di essa fuoriesce, così da permettere all'insetto di attaccarsi ad una parete. Un lavoro abbastanza semplice considerando l'esiguo peso delle formiche, così che 6 cuscinetti appiccicosi siano più che sufficienti per tenerle aggrappate su qualsiasi superficie, in barba all'attrazione della gravità (ed a Newton).

Se avete qualche altra curiosità relativa alle capacità "sovraumane" del regno animale, scrivetecelo nei commenti e cercheremo di soddisfare la vostra sete di conoscenza.

A proposito di formiche, sapete che la formica regina vive più a lungo dell'operaia? Inoltre, è ormai comprovato che le formiche hanno una grande memoria visiva.