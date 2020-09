Ecco come le formiche di fuoco scelgono i terreni con meno patogeni per nidificare

Un nuovo studio osserva come una specie di formica, quando deve scegliere dove fondare il suo nido, scelga dei terreni particolari per prevenire infezioni fungine.

Stiamo parlando di una specie di formica molto particolare denominata comunemente formica di fuoco (Solenopsis invicta). Di colore rosso, essa è estremamente dannosa per le piantagioni perché, quando costruisce i formicai, danneggia le radici delle piante. Questi insetti sono estremamente invasivi, la loro puntura è molto dolorosa e le loro dimensioni molto piccole, con le regine che riescono a raggiungere meno di 10 mm di lunghezza. Ma a discapito delle loro dimensioni ridotte le regine di questa specie di formiche hanno un’abilità particolare: riescono a scegliere zone del suolo dove vi sono pochi funghi patogeni.

In particolare, la formica regina, dopo l’accoppiamento, sceglie l’area in cui fare il nido laddove è presente una quantità elevata di particolari batteri che inibiscono, con le loro sostanze, la crescita di funghi patogeni per la sua specie. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista PLOS Pathogens e vede in prima linea scienziati dell’Università della South China Agricultural University. Questi batteri, che con le sostanze che rilasciano sul terreno abbassano la carica patogena di alcuni funghi, sono gli Actinobacteria. In particolare, sembra che le formiche di fuoco siano attratte da due, in particolare, composti che vengono sintetizzati e rilasciati sul terreno da parte di questi batteri. Con la presenza di essi e delle sostanze che rilasciano, le formiche regine costruiscono il loro nido e riducono la possibilità che una infestazioni fungina patogena danneggi o uccida le formiche.

Ecco quindi che il tasso di sopravvivenza di queste formiche aumenta quando costruiscono i loro formicai in zone dove è alta la concentrazione di questi batteri e il tutto si traduce in un maggiore numero di individui all'interno del formicaio. Essendo questa una specie molto invasiva, conoscere queste sue particolarità e strategie è necessario se si vogliono attuare misure per ridurne l’infestazione che, in alcune aree, sono considerate estremamente negative, capaci di danneggiare gli ecosistemi.