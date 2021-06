Come fanno le formiche a respirare? Ecco il loro stranissimo metodo

Non tutte le creature respirano allo stesso modo, niente meno che con gli stessi organi. Le formiche, ad esempio, hanno un metodo davvero particolare per farlo. Questi insetti non hanno i nostri stessi "strumenti", ma sono dotati di nove o dieci paia di aperture, chiamate spiracoli, lungo i lati del corpo.

Ognuno di questo spiracolo è a sua volta collegato a una serie di tubi ramificati e sempre più fini chiamati trachee. All'interno del corpo di queste creature non si usa il sangue per trasportare l'ossigeno dalle trachee al resto del corpo, ma ognuno di questi piccoli tubicini termina direttamente in una parete terminale che tocca la membrana di una cellula (così come potrete osservare meglio in calce alla notizia).

Si tratta di un metodo che funziona solamente negli animali di piccola taglia; una volta che il corpo cresce oltre un centimetro o due, le trachee diventano semplicemente troppo lunghe perché l'aria possa diffondersi abbastanza velocemente lungo di esse. Gli insetti più grandi, quindi, hanno bisogno di un sistema di pompaggio molto più efficiente, ad esempio flettendo l'addome per pompare aria lungo le trachee.

Gli insetti sono davvero affascinati: ad esempio questa creatura, l'Acanthaspis petax, che uccide le sue vittime e utilizza i cadaveri per crearsi una sorta di "corazza" mimetica. Oppure un altro esemplare davvero molto curioso è questo insetto che assomiglia - in un modo davvero incredibile - a un popcorn.