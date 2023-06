Come forzare la chiusura delle app su Windows? Il ripasso prima della novit

Se siete tra gli utenti più "informati", sicuramente non vedrete l'ora di vedere all'opera la nuova feature di chiusura rapida delle app su Windows 11, che consentirà di accedere a un comando rapido direttamente dalla barra delle applicazioni.

Al contrario, se siete qui per scoprire come fare oggi a chiudere un'app che non vuole proprio saperne di farlo da sola, qualunque sia il motivo, siete nel posto giusto.

Infatti, può capitare che un'app smetta semplicemente di rispondere, o che durante il caricamento vi siate resi conto che non vi serviva e volete chiuderla senza perdere tempo; insomma, le motivazioni possono essere tante e tutte diverse tra loro. Ciò che non cambia, invece, è la sostanza: vogliamo chiuderla forzatamente perché non possiamo fare altrimenti e il comando "chiudi" non c'è o non risponde.

Ci sono due metodi, in realtà. Il più conservativo ed elaborato (ma che funziona nel 100% dei casi) prevede l'utilizzo di "Gestione Attività". Apriamo questo utile strumento di controllo con un semplice click destro del mouse sul tasto Start: a questo punto, se non l'avete mai aperto prima d'ora dovrete premere "Più dettagli" per mostrare tutti i comandi e successivamente assicurarvi di essere nella Tab "Processi". Nella lista, trovate il processo collegato all'app che volete chiudere e, dopo averlo evidenziato con un semplice click, premete il comando "Termina Attività" in basso a destra. Alternativamente, con un click del tasto destro sul processo, potrete fare lo stesso da un menu popup.

Il metodo più "universale", per così dire, ma anche il più rapido non è altro che una scorciatoia da tastiera. Con l'app da chiudere in primo piano, infatti, non dovrete fare altro che premere la combinazione "Alt + F4" da tastiera, facendo attenzione, se siete da notebook e avete i comandi funzione in blu, di premere anche "Fn".

Questa combinazione potrebbe non funzionare con tutti i processi, ma per il resto non dovrete fare altro che aprire "Gestione Attività".

Oltre ad aggiungere il comando "Forza chiusura" sulla barra delle applicazioni, in quel di Redmond nell'ultimo anno si è lavorato duramente per migliorare, tassello dopo tassello, l'esperienza del sistema operativo proprietario. Pensate che potrebbe finalmente essere arrivato anche il momento del supporto nativo ai RAR su Windows 11!