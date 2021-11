Come forzare chiusura applicazioni Android? A cosa serve e quando è necessario

Può capitare che il proprio smartphone Android possa fare le bizze, complice il malfunzionamento di alcune applicazioni specifiche. In tali casi spesso si nota una certa lentezza del dispositivo; come si risolve? Tramite l’interruzione delle app. Ma come si forza la chiusura di app Android?

Il metodo più semplice durante i momenti di blocco del dispositivo è attendere che “riprenda fiato” e chieda automaticamente di terminare l’app malfunzionante con l’avviso pop-up dedicato. A quel punto è consigliabile, ovviamente, forzare l’interruzione e cercare di capire le cause del disguido. A volte si tratta di problemi legati a una certa azione, specialmente nelle app in Beta, mentre in altre è qualcosa legato all’utilizzo di troppe risorse di sistema.

Se notate invece una certa lentezza del vostro smartphone Android o di app specifiche ma non appare l’avviso dedicato, allora potrete seguire questa procedura. Si parte recandosi nelle Impostazioni, accessibili tramite drawer app o icona dell’ingranaggio dal menu a tendina. A questo punto dovrete premere sulla voce “App e notifiche” o simili, a seconda della versione del robottino verde, e accedere alla lista delle app. Se avete già dei sospetti, in base alle app da voi più utilizzate, allora premete nell’app di interesse e troverete una voce blu nella zona superiore destra dello schermo con scritto “Forza interruzione”. Il sistema vi mostrerà un avvertimento di possibile funzionamento anomalo dell’app, ma ciò sarà fonte di preoccupazione soltanto nel caso in cui si tratti di app attive in background con attività in corso.

