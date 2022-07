Come forzare la Dark Mode su tutti i siti? Il trucco per iOS, Android e Windows

Dopo aver scoperto come passare da iOS ad Android grazie alla semplicità di un'app per Android 12, torniamo a parlare dei due sistemi operativi mobile per eccellenza per un altro interessante trucco del mestiere, che potrebbe incontrare il favore di molti utenti.

Non tutti sapranno, infatti, che esiste un metodo su entrambi gli OS per applicare la cosiddetta Dark Mode su tutti i siti.

Su iPhone è sufficiente scaricare Dark Reader, app disponibile direttamente sull'App Store, con cui sarà possibile modificare la propria esperienza di navigazione su Safari in maniera incredibilmente profonda e personalizzata.

Dall'altro lato troviamo il robottino verde, dove Dark Reader è disponibile sotto forma di estensione per Firefox. Una volta scaricato il browser alternativo, aprire le impostazioni, entrare nel menu "Add-Ons" e cercare Dark Reader. Ovviamente, anche in questo caso sarà possibile personalizzare la propria esperienza in maniera simile a quanto disponibile su iOS, passando però sempre dal menu degli Add-on.

Ma non è finita qui. Infatti, Dark Reader è disponibile anche per i principali browser in circolazione per sistemi desktop, tra cui Chrome, Firefox, Safari ed Edge direttamente dalla pagina ufficiale.

Ricordiamo che i benefici della modalità scura sono dibattuti ormai da anni, soprattutto con la diffusione a macchia d'olio dei display AMOLED tra gli smartphone. Se ve lo state chiedendo, ecco quanta batteria fa risparmiare la Dark Mode.