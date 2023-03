Come forzare Windows 11 22H2 Moment 2? Avere l'IA in pochi clic

Direttamente da Barcellona, Microsoft ha annunciato l'aggiornamento che porterà l'IA di Bing su Windows 11 al MWC, promuovendo in maniera netta le funzionalità di questo utile strumento e rendendolo ancora più semplice da attivare e utilizzare.

Per abilitarlo sul proprio PC, tuttavia, dovremo affidarci al più recente aggiornamento cumulativo per l'OS di Redmond, vale a dire Windows 11 22H2 Moment 2 (update KB5022913).

Allo stato attuale non è previsto l'aggiornamento automatico del PC e per avere accesso a tutte le nuove feature (e non solo a quelle basate sull'IA) sarà necessario imbracciare il mouse e procedere manualmente. Non temete: è molto semplice e non servono particolari skill tecniche.

Tanto per cominciare accendete il PC ed entrate nel vostro profilo. Dal tasto Start, avviate l'app Impostazioni per modificare le impostazioni di sistema.

A questo punto, aguzzate la vista e dal menu di sinistra spostatevi all'ultima voce, che recita "Windows Update". Ora non dovrete fare altro che cercare nuove build tramite il tasto "Verifica disponibilità aggiornamenti" e salvo errori l'update dovrebbe apparire in cima. Per avviarlo basterà cliccare "Scarica e installa" e attendere la fine del processo, che potrebbe richiedere il riavvio del sistema.

Tra le novità, oltre all'IA di Bing nella TaskBar, l'aggiornamento Moment 2 include anche un nuovo Blocco Note con supporto alle schede, gli strumenti di Windows Studio Effects su Teams e sulla TaskBar e alcune feature dedicate all'accessibilità. Ancora in fase beta, invece, la nuova versione dell'app Collegamento al Telefono, che consente finalmente di connettere al PC anche gli iPhone di Apple.