Come fare più FPS su tutti i giochi con NVIDIA Image Scaling? Ecco gli step

Dopo l'annuncio del nuovo NVIDIA Image Scaling, addentriamoci in questa nuova modalità che promette di migliorare le prestazioni sulle schede video più datate senza particolari limitazioni sul parco titoli.

Il clamore per questo incredibile aggiornamento, infatti, deriva proprio dalla possibilità, potenzialmente, di poterlo sfruttare su qualsiasi titolo senza l'intervento degli sviluppatori.

Per raggiungere questo risultato, la tecnologia di Scaling di NVIDIA non entra in funzione a livello di sistema, bensì viene eseguito direttamente dalla scheda video. Prima di procedere, NVIDIA ricorda che è necessario aggiornare i driver e la suite GeForce Experience attraverso l'apposito scanner, spuntando prima di tutto la voce "Abilita le funzionalità sperimentali".

Per attivare l'Image Scaling spaziale, seguendo le istruzioni ufficiali di NVIDIA, si può procedere sia attraverso il pannello di controllo NVIDIA che tramite GeForce Experience. Nel primo caso, dalla gestione delle impostazioni 3D è sufficiente selezionare Ridimensionamento Immagine e attivarlo. NVIDIA in questo caso suggerisce anche un riavvio per appurare che il gioco acquisisca i ridimensionamenti.

Quanto alla seconda modalità, decisamente più immediata, baserà recarsi nelle impostazioni di GeForce Experience e abilitare il ridimensionamento immagine, scegliendo la percentuale desiderata. A questo punto un popup ci ricorderà di ottimizzare la libreria. Eseguendo questo comando i giochi saranno preimpostati per il miglior bilanciamento possibile tra grafica e prestazioni, compreso il ridimensionamento tramite Scaling.