Come funziona il nuovo abbonamento Plus di DAZN? Prezzi e visioni contemporanee

Come noto, qualche ora fa DAZN ha annunciato i nuovi piani d’abbonamento per la Serie A 2022/23, che prevedono anche il debutto di un nuovo abbonamento Plus che rispetto a quello Standard ha un prezzo più alto ma minori limitazioni.

Nella fattispecie, l’abbonamento DAZN Plus ha un prezzo di 39,99 Euro al mese, 10 Euro in più rispetto a quello “classico”, e nasce dalla volontà della piattaforma di OTT di monetizzare dalla condivisione delle password che lo scorso anno era finita sotto la lente dei dirigenti.

Con l’abbonamento Plus, nello specifico, gli utenti avranno la possibilità di associare fino a sei dispositivi in contemporanea ad un unico account (la lista ovviamente si potrà modificare e gli utenti potranno eliminare e rimuovere device a piacimento), ma soprattutto permette di seguire gli eventi in diretta ed on demand su due dispositivi in contemporanea, anche se non sono connessi alla stessa rete internet. E’ questa la principale differenza rispetto al piano Standard: sostanzialmente si potranno condividere le credenziali anche con familiari ed amici che non vivono nella stessa abitazione.

I nuovi abbonamenti saranno disponibili a partire dal 2 Agosto 2022, poco prima del via della stagione di Serie A 2022/23 che quest’anno inizierà in anticipo per via dei mondiali.