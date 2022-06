Come funziona l'abbonamento Standard di DAZN? Tutte le novità

Dopo aver spiegato come funziona il nuovo abbonamento Plus di DAZN, snoccioliamo anche qualche dettagli sul piano di sottoscrizione “Standard” da 29,99 Euro.

In occasione dell’annuncio dei nuovi abbonamenti DAZN per la prossima stagione, infatti, la piattaforma OTT ha apportato delle importanti modifiche a livello di prezzi, oltre che chiaramente per la condivisione.

A 29,99 Euro al mese, nella fattispecie, l’abbonamento Standard dà si accesso all’intera programmazione di DAZN, ma con delle limitazioni. Quella più importante riguarda le visioni in contemporanee: sono ancora due, come per il Plus, ma è necessario che i dispositivi registrati siano connessi alla stessa rete internet, e quindi collegati dallo stesso luogo.

Esempio: se voi guardate Juventus-Inter dalla smart tv ed un vostro familiare vuole guardare Milan-Napoli in contemporanea dal PC, è necessario che i due device siano connessi alla stessa rete altrimenti DAZN non vi farà continuare la visione e mostrerà l’avviso che “l’account DAZN è personale e non può essere condiviso. Solo chi vive con te può usare il tuo account DAZN, secondo le modalità prescritte”.

Infine, i dispositivi collegati ad un unico account potranno essere massimo due. Insomma, rispetto allo scorso anno le novità sono davvero tante e mirano a scongiurare la condivisione dell'account, come ampiamente preventivato.