Come funziona l'algoritmo di Facebook? Questo video ufficiale ce lo spiega

Terzo episodio per la serie "Let Me Explain" di Facebook, attraverso cui il social network di Mark Zuckerberg sta affrontando vari temi legati alle proprie piattaforme. Nella nuova puntata, si parla di quello che è il fulcro dell'intera esperienza di Facebook: l'algoritmo del News Feed.

Nel filmato visualizzabile a questo indirizzo, Facebook spiega che l'obiettivo del News Feed è assicurarsi che gli utenti vedano i post più interessanti in cima, ogni qualvolta si apre l'applicazione. E dal momento che il News Feed è composto da un'ampia gamma di contenuti che non possono essere visti tutti in un'unica sezione, l'algoritmo fa in modo che quelli pertinenti appaiano prima per consentirne una più facile lettura ed accesso.

Se ad esempio si è fan del calcio, l'algoritmo farà in modo che i contenuti e le notizie relative allo sport e la propria squadra vengano mostrate non appena si apre l'applicazione. Questo avviene attraverso un sistema noto come "News Feed Ranking" che tiene conto di quattro fattori, tra cui le interazioni con determinati contenuti (post, like, commenti, reazioni). L'algoritmo assegna un punteggio per classificare le varie tipologie di contenuti e quindi consentire al News Feed di mostrare quelli più pertinenti.

Il filmato spiega anche come fare per personalizzare e rendere ancora più preciso l'algoritmo di Facebook attraverso il menù Impostazioni.