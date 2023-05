Come funziona l'algoritmo di Instagram? Lo spiega il capo

Andando oltre all'arrivo dei commenti con GIF su Instagram, è giunto il momento di tornare a fare riferimento al popolare social network. Infatti, un po' a sorpresa, sono stati rilasciati dei dettagli ufficiali in merito a come funziona l'algoritmo di Instagram.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e TechCrunch, nella giornata del 31 maggio 2023 è stato pubblicato un video sull'argomento direttamente sul profilo Instagram di Adam Mosseri, attualmente a capo del social network. "Oggi volevo fornire ulteriore chiarezza su come funziona il rank qui su Instagram", si legge nell'apertura della descrizione del post.

Mosseri si sofferma su diverse questioni, dagli algoritmi in gioco fino alla questione "shadowban". Innanzitutto, va effettuata una suddivisione in base ai vari contesti in cui si possono "incontrare" i contenuti, ovvero feed principale, Storie, scheda Esplora e Reel. Non c'è infatti un singolo algoritmo di mezzo, come ben potete immaginare considerando anche l'ampio numero di fattori presi in considerazione per il ranking.

Partendo dalle Storie, la classificazione di queste ultime si basa sulla frequenza con cui si guardano i contenuti di un determinato account. Altri fattori presi in considerazione sono poi i messaggi diretti avuti con una persona oppure gli apprezzamenti lasciati alle Storie. Di mezzo c'è inoltre la questione del fatto che si tratti del profilo di un familiare o un amico (e dunque probabilmente di un account di una certa rilevanza per l'utente). Insomma, è tutto molto "lineare".

Arrivando ai Reel, si fa sempre riferimento alle interazioni avute con un determinato profilo. Operazioni come salvare, condividere o in generale interagire con un determinato Reel influenzeranno ciò che avverrà in seguito. Il posizionamento dei Reel non si basa però solamente su questo, dato che persino le immagini e l'audio presenti nel video, così come l'account della persona da cui è partito il tutto (chi ha detto engagement e follower?), possono influenzare ciò che si vedrà più avanti su Instagram.

Certo, le spiegazioni fornite dall'azienda possono sembrare un po' "vaghe", ma capite bene che non è propriamente semplice riassumere il funzionamento di un sistema di questo tipo. Al netto di questo, se volete approfondire la questione, potreste sicuramente voler dare un'occhiata anche al blog ufficiale di Instagram (nonché prendere visione dei contenuti presenti in calce alla notizia), dato che si scende maggiormente nel dettaglio della questione.