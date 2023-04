Come funziona l'algoritmo di Twitter? Alcune curiosità sul social di Musk

Dopo la pubblicazione dell'algoritmo di Twitter per i suggerimenti, è arrivato finalmente il momento delle prime analisi da parte degli specialisti e quanto emerso potrebbe essere molto interessante.

In particolare, è giunto il momento di focalizzarsi sull'algoritmo dei suggerimenti, che popola la tab "Per te" del popolare social network non solo dei propri follow, ma anche di tweet di persone che non conosciamo affatto.

Per l'esattezza, ragionando in percentuali attualmente i suggerimenti e i tweet dei propri account seguiti sono ripartiti al 50% ciascuno, dando vita a un feed piuttosto equilibrato sulla base dell'attività di chi seguiamo.

Un motivo per cui un post potrebbe venire oscurato riguarda la presenza al suo interno di link che puntano al di fuori della piattaforma; tuttavia, questo processo viene meno se il post cattura un forte livello di coinvolgimento da parte della community.

Un altro spunto interessante arriva dal rapporto tra il proprio seguito e le persone seguite. In particolare, l'algoritmo tenderebbe a svalutare nelle gerarchie un account che ha molti più follow di quante persone lo seguono, abbassandone quindi il valore.

Sono sicuramente tanti altri gli aspetti interessanti di questo complesso sistema di gestione del social dei cinguettii, non ultima la presenza di un account segreto di Elon Musk su Twitter, ma è sempre interessante dare un'occhiata "sotto al cofano", anche solo per una fugace visita.