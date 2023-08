Come funziona l'algoritmo di YouTube Shorts? L'azienda lo spiega

Il lancio di YouTube Shorts in 100 Paesi del mondo risale ormai a due anni fa, e da allora la piattaforma simil-TikTok (e simil-Instagram) del colosso dello streaming video ha macinato numeri impressionanti di visualizzazioni, like e commenti. Ma come funziona l'algoritmo di YouTube Shorts? A spiegarlo è YouTube stessa.

A rispondere ad ogni nostra domanda è un video pubblicato da YouTube su... beh, YouTube, ovviamente. Il Product Lead della sezione Shorts, Todd Sherman, ha spiegato che YouTube utilizza due algoritmi diversi per i suoi video di breve durata e per quelli più lunghi: in altre parole, i contenuti che vengono raccomandanti agli utenti in una sezione della piattaforma possono essere diversissimi da quelli presenti nell'altra.

In particolare, YouTube Shorts dà priorità alla varietà di contenuti, anziché soffermarsi sulla medesima nicchia di video che interessano all'utente (come invece fanno i consigli per i formati più lunghi). L'idea alla base di questa politica è semplice: un utente scorre al massimo tra 10 o 20 video di lungo formato al giorno, scegliendone solo un paio da vedere. Al contrario, la stessa persona può guardare centinaia di Shorts nel giro di qualche minuto, perciò la varietà aiuta a prevenire la noia.

Non solo: mentre per i video di lunga durata è possibile creare playlist e decidere quali contenuti mettere in coda dopo quelli appena visti, gli YouTube Shorts non possono essere scelti dall'utente. Ciò che appare dopo uno swipe, in altre parole, è deciso dall'algoritmo, che per questo deve puntare tutto su flessibilità e varietà.

Inoltre, sembra che l'algoritmo non favorisca una durata precisa per gli Shorts: tutti i video al di sotto dei 60 secondi vengono egualmente "promossi" sulla piattaforma, senza distinzioni dettate dalla lunghezza. Tuttavia, Sherman ha anche spiegato che occorre che un utente guardi uno short per qualche secondo prima che la sua visualizzazione venga automaticamente conteggiata. Ciò dovrebbe servire ad evitare che il conteggio delle views aumenti ad ogni scorrimento effettuato dal pubblico.

Infine, Sherman ha consigliato ai creatori di contenuti di non preoccuparsi delle anteprime dei video: la gran parte degli Shorts viene visualizzata a partire dalla homepage di YouTube, dunque nessuno (o quasi) vedrà mai i thumbnail creati per i video brevi. Per questo stesso motivo, anche l'orario di pubblicazione non sembra influire troppo sull'andamento di un contenuto.