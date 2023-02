Come funziona un antidolorifico? Come fa a sapere cosa ci fa male?

Tutti abbiamo preso almeno una volta un antidolorifico, sostanza che permette di darci sollievo e farci calmare il dolore, come il mal di testa o il mal di denti. Vi siete mai chiesti come faccia a funzionare realmente? Come fa a sapere cosa ci fa male? La spiegazione è molto più semplice (si fa per dire) del previsto.

Ovviamente questi inibitori del dolore non si dirigono magicamente al punto che ci duole, ma gli antidolorifici agiscono direttamente con le terminazioni del corpo, il sistema nervoso e il cervello per placare il male che ci sta attanagliando (il cervello, comunque, non ha terminazioni nervose... allora perché esiste il mal di testa?).

Quando le cellule del nostro corpo sono ferite o danneggiate, infatti, rilasciano sostanze chimiche chiamate prostaglandine. Le speciali terminazioni nervose che percepiscono il dolore sono molto sensibili a questa sostanza chimica e, quando viene rilasciata, rispondono raccogliendo e trasmettendo i messaggi di dolore e lesioni attraverso il sistema nervoso al cervello.

Prendendo un antidolorifico impediremo semplicemente alle cellule ferite o danneggiate di produrre e rilasciare prostaglandine. Quando le cellule non rilasciano questa sostanza chimica, il cervello non riceverà il messaggio del dolore in modo così rapido o chiaro, permettendo - almeno temporaneamente - al dolore di scomparire o diventare meno grave.

