Come funziona l'app Meteo su Apple Watch? Le novità di watchOS 10

Dopo avervi spiegato come controllare l'ossigenazione del sangue su watchOS 10, vediamo ora un'altra interessante feature recentemente aggiunta al sistema operativo di nuova generazione per Apple Watch. Con watchOS 10, infatti, Apple ha completamente rivisto l'app Meteo: ecco cosa cambia.

Fino ad oggi, l'UI dell'app Meteo su Apple Watch non è stata delle migliori, e anche il numero di dati visualizzati tramite quest'ultima è sempre rimasto piuttosto ridotto: la differenza rispetto al software per iPhone, in particolare, è notevole. Grazie a watchOS 10, però, le cose cambiano profondamente: dalla release di watchOS a settembre, infatti, l'app Meteo è stata completamente stravolta, con una visualizzazione migliorata, una pletora di dati aggiuntivi e un'esperienza utente di maggiore qualità.

In particolare, aprendo il software per smartwatch vedrete la schermata "Condizioni" di Meteo: all'interno di quest'ultima vengono presentati dati come la vostra posizione attuale, le condizioni meteorologiche di quest'ultima, la copertura di nuvole, la temperatura attuale, quella massima e quella minima, l'indice UV e la qualità dell'aria nella vostra zona. Tutti i dati a cui vorreste accedere con un tocco, insomma.

Con uno swipe verso l'alto, invece, potrete vedere delle previsioni più dettagliate per ogni ora del giorno, con tanto di orario di tramonto e alba. I dati meteo coprono i dieci giorni successivi alla data in cui consultate l'applicazione. Su questa pagina, vi basterà toccare al centro dello schermo per passare da un dato all'altro, in modo da farvi un'idea completa di condizioni meteo, temperature e livelli di smog anche per i giorni successivi.

Inoltre, cliccando sulle due icone in alto a destra e a sinistra potrete cambiare la posizione per cui volete ricevere le informazioni meteo e modificare la visualizzazione dei dati sullo schermo dell'Apple Watch, mettendo in evidenza le informazioni che ritenete più utili, come le temperature, la probabilità di precipitazioni, l'intensità e la direzione del vento, l'umidità e la visibilità.