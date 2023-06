Come funziona Apple Vision Pro? Un video ci mostra visionOS in azione

Poco dopo la WWDC, Apple ha rilasciato la prima beta del sistema operativo di Vision Pro, visionOS, agli sviluppatori. Dopo settimane di lavoro su quest'ultima, ovviamente emulata su Mac, è comparso in rete nelle scorse ore un video delle principali funzioni di visionOS. Vediamole insieme.

Il video è stato diffuso dai colleghi di Macrumors, che spiegano che tutti gli sviluppatori possono emulare visionOS su un Mac con XCode 15 Beta e il simulatore di visionOS 1.0. Per la verità, gran parte delle feature mostrate nel video sono già state rivelate da Apple alla WWDC 2023, quando l'azienda ha presentato Vision Pro al grande pubblico: nonostante ciò, le clip realizzata da Macrumors fanno luce su come potrebbe funzionare visionOS all'atto pratico, al di fuori delle demo controllate di Cupertino.

L'emulazione di visionOS su Mac, necessaria dal momento che i dev kit di Vision Pro ancora non sembrano essere arrivati agli sviluppatori, permette di vedere come saranno mostrare le icone e le finestre di fronte agli occhi degli utenti che decideranno di acquistare il visore. Non solo: la beta permette di dare un'occhiata sia alle app native di Vision Pro che a quelle 2D di iPhone e iPad compatibili con l'headset.

In generale, riporta Macrumors, visionOS è del tutto simile ad iOS, "se iOS avesse come sfondo il vostro salotto o la vostra cucina". L'accesso al web può essere effettuato tramite una versione apposita di Safari, che permette anche di verificare come appaiono le pagine web agli utenti collegati ad esse dal visore. Inoltre, Vision Pro presenta un centro di controllo personalizzabile che vi permette di attivare o disattivare la modalità scura, di alzare o abbassare il volume dell'headset e di agire su luminosità e connettività del visore.

Tra le funzioni del tutto nuove, di cui Apple non ha parlato alla WWDC, abbiamo la "Modalità Ospite", che permette di creare profili temporanei su visionOS quando si fa testare il visore ad un amico o a un parente. Sono stati poi scoperti ben 12 ambienti diversi per l'immersione degli utenti, tra i quali abbiamo il Parco Nazionale Joshua Tree della California, il Parco Nazionale di Yosemite (sempre in California) e la superficie lunare.

Confermato anche che Vision Pro avrà la ricerca visiva, già trapelata dalle prime analisi della beta del sistema operativo. Infine, Macrumors svela anche che Vision Pro avrà una Modalità Viaggio, perfetta per chi deciderà di indossare il visore anche durante i voli in aereo. In ogni caso, pare che Apple realizzerà degli hub per i test degli sviluppatori su Vision Pro nei prossimi mesi, che dovrebbero essere itineranti e diffusi in tutto il mondo.