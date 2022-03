Come funziona il ban su Twitch? Novità in termini di trasparenza

Non c'è solamente il tag Mature nel futuro di Twitch. Infatti, la popolare piattaforma viola ha deciso di rendere più trasparente il modo in cui vengono gestiti i ban. Più precisamente, si fa riferimento a segnalazioni e informazioni fornite agli streamer.

Infatti, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e The Verge, la piattaforma ha deciso di lanciare due novità a tal proposito: un sistema di segnalazione più intuitivo e un Portale ricorsi semplificato. Potete vedere degli screenshot esemplificativi in calce alla notizia, ma in questa sede approfondiremo brevemente le funzionalità introdotte dal portale viola.

Nel caso delle segnalazioni, viene fornita all'utente un'opzione più comoda per segnalare il contenuto della diretta streaming. In questo modo, gli spettatori possono essere più precisi relativamente alla motivazione dietro alla segnalazione, dato che possono trovare la motivazione giusta mediante un'apposita funzionalità di ricerca. L'intento di Twitch è quello di facilitare la vita agli spettatori e al contempo consentire a questi ultimi di fornire rapidamente informazioni sul contesto in cui tutto è accaduto. Nell'arco di alcuni mesi questa funzionalità arriverà per tutti gli utenti della piattaforma, partendo da Web e arrivando poi ai dispositivi mobili.

Per quel che concerne, invece, gli streamer, è già disponibile un nuovo Portale ricorsi. Quest'ultimo rende più rapida l'analisi dei ricorsi da parte di Twitch, nonché semplifica la vita ai Content Creator. Infatti, questi ultimi possono prendere visione di tutte le sanzioni ricevute nel corso degli ultimi 60 giorni, nonché eventualmente di quelle a tempo indeterminato. In termini di trasparenza, Twitch fornisce ora maggiori informazioni ai possessori degli account bannati, spiegando eventualmente anche le motivazioni che hanno portato gli specialisti della piattaforma a rifiutare un ricorso. Insomma, la piattaforma sta cercando di fare chiarezza in merito all'intricata gestione dei ban. Per maggiori dettagli sulle novità, potete fare riferimento al blog ufficiale di Twitch.