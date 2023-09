Come funziona le batterie elettriche? Il processo dietro è affascinante

In un mondo in cui la lotta al cambiamento climatico prende la forma di veicoli silenziosi e puliti che sfrecciano sulle strade, le batterie elettriche saranno in futuro. Vi siete mai chiesti come siano fatte queste meraviglie della tecnologia? La chimica che le alimenta è tanto affascinante quanto cruciale per il loro funzionamento.

Quest'ultime immagazzinano energia attraverso un intricato balletto di ioni, particelle cariche che si muovono avanti e indietro tra due piastre di un solido conduttore chiamato elettrodo. La composizione chimica di questi elettrodi determina non solo quanta energia una batteria può immagazzinare, ma anche quanto tempo può durare e con quale velocità può ricaricarsi.

Ogni elettrodo è fatto di un materiale diverso, creando una differenza di energia tra il polo positivo e il polo negativo, noto come tensione. C'è un altro componente vitale da non dimenticare: un fluido conduttore chiamato elettrolita che separa i due elettrodi e permette il passaggio degli ioni (e alcune funzionano con due gocce d'acqua).

Le auto elettriche utilizzano tipicamente batterie al litio-ionico, che spostano ioni di litio tra gli elettrodi. Queste batterie sono incredibilmente versatili e possono essere progettate per adattarsi a specifiche applicazioni attraverso la scelta dei materiali per gli elettrodi e l'elettrolita.

In particolare, il nichel, il manganese e il cobalto sono utilizzati nell'elettrodo positivo, e il rapporto preciso tra questi metalli determina le proprietà della batteria. Ad esempio, un'elevata proporzione di nichel offre un'eccellente densità energetica, permettendo una maggiore autonomia per una più piccola. Tuttavia, il nichel è costoso e riduce la durata della batteria rispetto a materiali con meno nichel.

Altri fattori come la velocità di carica e la temperatura possono anche influenzare la durata della batteria. Ad esempio, mantenere una batteria completamente carica o completamente scarica può ridurne la durata perché questi fattori la stressano e aumentano lo stress meccanico sugli elettrodi. Ogni volta che si carica o si scarica una batteria, la differenza di tensione spinge gli ioni di litio dentro o fuori dalla struttura cristallina degli elettrodi.

Più ioni devono muoversi, più è probabile che la struttura cristallina degli elettrodi si danneggi.