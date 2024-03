Come funziona la blockchain? La spiegazione in parole semplici

Alla fine del 2023 i riflettori sulle criptovalute si sono riaccesi con uno slancio che i più scettici non credevano possibile. Il record storico per Bitcoin del 2021 è stato ormai superato e il mercato sembra aver abbandonato in maniera definitiva l'inverno. Ne approfittiamo, quindi, per un ripasso.

Le basi su cui si fondano le criptovalute sono un argomento interessante di cui vi abbiamo parlato a più riprese nei nostri approfondimenti, come ad esempio quello sulla storia e sul funzionamento di Bitcoin. Tutto nasce dalla blockchain, letteralmente una catena di blocchi.

Il termine non potrebbe essere più azzeccato: alla base ci sono i blocchi, ovvero dei "faldoni" digitali e crittografati che custodiscono al loro interno una miriade di transazioni, movimenti di informazioni o di denaro da un mittente a un destinatario in maniera anonima e a sua volta crittografata.

I blocchi sono concatenati e il termine di un blocco si collega tramite crittografia all'inizio del successivo. In questo modo, viene garantito il completo anonimato di origine e termine dei flussi di dati, che però sono visibili a tutti.

Non c'è un organismo centrale che vigila sulle transazioni garantendone la correttezza. Questo è il compito del mining: macchine (che a seconda del tipo di blockchain possono essere decentralizzate in maniera completa oppure appartenere a poche gigantesche farm) il cui compito è quello di decifrare e validare le transazioni e, al termine del "faldone", validare il blocco stesso. Il PC o la farm che valida per primo un blocco, nel caso di Bitcoin, ha diritto a un premio in monete di nuovo conio, attualmente pari a 6.25 BTC. L'halving di aprile 2024 dimezzerà questo premio controllandone la scarsità e il valore.