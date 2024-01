Come funziona Cerchia e Cerca? La novità non è solo per Samsung Galaxy S24

Se nel 2023 l'IA è stata sdoganata al grande pubblico, il 2024 sarà l'anno della definitiva consacrazione anche nella vita di tutti i giorni. Lo sa perfettamente Samsung, che nel corso della presentazione dei Samsung Galaxy S24 ha posto grande enfasi proprio sul suo utilizzo nel palmo della mano.

Una delle funzioni più scenografiche e potenzialmente più utili, però, è Circle To Search, che in Italia prenderà il nome di Cerchia e Cerca, una feature intelligente che sarà disponibile in esclusiva temporale sulla gamma S24 durante i primi tre mesi. Si tratta di una nuova modalità di ricerca che consentirà di evidenziare uno specifico elemento grafico da una schermata per cercarlo contestualmente tramite Google Lens.

Si potrà utilizzare potenzialmente da qualunque punto del telefono ma ogni smartphone che avrà in dotazione questa feature avrà il suo modo per evocarla. Sugli S24, ad esempio, bisognerà toccare e tenere premuto il tasto Home per poi cerchiare ciò che ci interessa trovare su internet. Allo stesso modo si potrà evidenziare un testo per avere più informazioni oppure per una traduzione istantanea.

Per attivarla, sui dispositivi Samsung bisognerà entrare nelle Impostazioni, poi Display e successivamente Barra di Navigazione, dove troverete la feature e potrete attivarla.

Oltre ai Samsung Galaxy S24, spiega Google, anche i dispositivi della famiglia Pixel 8 avranno la possibilità di utilizzare questa utile funzione nel prossimo futuro.