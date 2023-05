Come funziona la chat segreta di WhatsApp? Tutto sulla novità in Beta

Se una delle novità più chiacchierate dell'anno sul fronte della messaggistica istantanea riguarda la possibilità di usare WhatsApp su quattro cellulari contemporaneamente, un'altra feature non meno importante si prepara ad approdare sugli smartphone dopo essere apparsa già in Beta.

Stiamo parlando delle cosiddette "chat segrete", possibilità emersa in rete nelle ultime settimane e che consente di tenere al sicuro da occhi indiscreti le nostre conversazioni più preziose.

Una volta aperta l'app e attivata la feature per mantenere la chat bloccata e nascosta, solo noi potremo accedervi sbloccandole tramite impronta digitale in un nuovo spazio "protetto" dedicato proprio a queste conversazioni.

Già in anteprima per chi alcuni fortunati utenti in Beta, questa feature può essere attivata direttamente aprendo l'app WhatsApp ed entrando nella conversazione da bloccare. A questo punto non dovrete fare altro che premere sul titolo, o nome, della conversazione e scorrere fino a Blocco delle chat per essere rimandati al menu di presentazione e di attivazione della nuova funzionalità di sicurezza.

Di certo una grande aggiunta per gli utenti più riservati, dopo l'arrivo dei messaggi effimeri e, in primis, dopo la grande svolta di ormai più di cinque anni fa, quando l'azienda introdusse per la prima volta la crittografia end-to-end su WhatsApp, facendo da apripista per il resto del parco applicazioni di Meta, tra cui Facebook e Instagram, rispettivamente con Messenger e Direct.