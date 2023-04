Come funziona la chiamata di emergenza su iPhone? Come gestire un errore

L'arrivo in Italia degli SOS satellitari su iPhone apre a un nuovo concetto di chiamata di emergenza, riuscendo ad aiutarci anche in situazioni davvero estreme e senza copertura di rete; tuttavia, insieme a Crash Detection, il binomio potrebbe non essere sempre infallibile.

Il sistema di individuazione automatica degli incidenti stradali con chiamata di emergenza automatica su iPhone può infatti essere attivato anche per sbaglio dopo aver rilevato movimenti sospetti.

Per questa ragione, Apple ha predisposto una schermata con conto alla rovescia prima di far partire la chiamata, che ci dà il tempo di intervenire senza scomodare le autorità.

In alcune situazioni, come nel caso delle chiamate SOS partite per errore dagli iPhone di sciatori, potremmo non accorgerci dell'operazione in corso sul nostro dispositivo Apple, ed è la stessa azienda a spiegarci come agire in caso di chiamate ai servizi di emergenza partite per errore.

Come si legge nella pagina di supporto ufficiale, "se la chiamata è stata effettuata ma non hai bisogno di servizi di emergenza, non riagganciare. Aspetta che qualcuno risponda, quindi spiega che non hai bisogno di aiuto".

Se ritenete di non aver bisogno di questa feature, potete sempre disattivarla dalle Impostazioni, nella sezione "SOS emergenze". A questo punto, trovate e disattivate "Chiama dopo un grave incidente".