Come funziona il chip U1 di Apple? Ecco quali vantaggi offre su iPhone

Era il 2019 quando Apple, sul palco dello Steve Jobs Theater di Cupertino, toglieva il velo della gamma iPhone 11. Tra le novità della scheda tecnica figurava anche il chip U1 che poi è stato aggiornato e che è stato implementato anche in altri prodotti, come gli AirTags.

Questo chip speciale consente ai modelli di iPhone successivi ad iPhone 11, ed in generale a tutti i device Apple che ne sono dotati, di effettuare con precisione la localizzazione e comunicare con altri dispositivi dotati di U1 o che supportano la tecnologia di banda ultralarga, in maniera molto più precisa (ed efficiente a livello energetico) rispetto a quanto avviene con GPS o Bluetooth.

Ma non è tutto, perchè al di la della localizzazione ed il rilevamento della posizione, l’U1 è anche alla base della versione aggiornata di AirDrop che come noto consente di determinare dove si sta puntando il telefono quando si intende condividere un file: ciò è particolarmente utile in ambienti più affollati.

Su AirTag, il chip U1 consente di effettuare la localizzazione in maniera precisa, soprattutto in ambienti ristretti dove si attiva il sistema “Precision Finding” che consente di trovare al cm i device. Apple, con il passare degli anni, ha esteso l’utilizzo del chip U1 anche agli Apple Watch, a partire dalla Series 6, ma è presente anche nell’HomePod Mini dove garantisce una trasmissione dati più precisa tra telefono ed altoparlante.

