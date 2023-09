Come funziona Cinema in Festa? Il Ministero sconta i biglietti del cinema in Italia!

Certo, la possibilità di cercare rapidamente un film in streaming può risultare intrigante, ma l'esperienza in sala è innegabilmente di un altro livello. È proprio per rilanciare questa modalità di visione che il Ministero della cultura sta dando il via all'iniziativa Cinema in Festa.

A metà settembre 2023 stanno infatti circolando ampiamente, ad esempio su YouTube, degli annunci che mettono in evidenza il fatto che dal 17 al 21 settembre 2023 sarà possibile acquistare i biglietti per il cinema a un prezzo speciale in tutta Italia (chiaramente nelle sale aderenti all'iniziativa, che sono però presenti in tutte le regioni).

Più precisamente, sarà possibile pagare solamente 3,50 euro per i film in programmazione. Questo grazie alla terza edizione dell'iniziativa Cinema in Festa, promossa dal MiC (Ministero della cultura) con la collaborazione di David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano. In parole povere, si tratta di un'iniziativa pensata per portare le persone in sala.

Per intenderci, a partire dall'edizione 2022 di Cinema in Festa, il progetto ha portato più di 2,3 milioni di spettatori al grande schermo (il progetto proseguirà fino al 2026). In ogni caso, per verificare le sale aderenti, nonché le pellicole coinvolte e tutti i dettagli del caso, potete fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Cinema in Festa.

Per il resto, saranno direttamente le sale aderenti a consentire alle persone di acquistare i biglietti a 3,50 euro (potreste dunque voler dare un'occhiata al sito Web della sala aderente in cui volete recarvi, dato che per le date citate in precedenza i prezzi dovrebbero già risultare fissati a 3,50 euro). Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione, anche per gli appassionati del mondo Tech, per staccarsi per un momento dallo streaming.