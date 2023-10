Come funziona Cocreator di Paint? La nostra prova delle immagini IA di Windows 11

È da un po' di tempo che i primi utenti italiani, legati al programma Insider, hanno accesso alla funzione Cocreator di Paint (previa registrazione ad apposita waitlist). Quest'ultima permette, direttamente dal noto programma preinstallato su Windows, di generare immagini IA in pochi clic.

Certo, avete capito bene: la rivoluzione IA di Windows 11, che per ora vede l'assenza dalle nostre parti dell'assistente Copilot, sta iniziando. I primi utenti Insider selezionati possono infatti già fare uso della succitata funzione banalmente, dopo aver aggiornato sia l'OS che Paint alle versioni più recenti, avviando il programma e facendo clic sull'icona "Cocreator" presente in alto a destra.

A questo punto, compare sulla destra il riquadro "Descrivi quello che vuoi creare", in cui risulta già possibile digitare un input in italiano. Dopodiché, si può selezionare uno stile tra quelli proposti da Paint, che al momento in cui scriviamo sono "Nessuna soluzione", "Carbone", "Schizzo input penna", "Acquerello", "Pittura a olio", "Digital Art", "Fotorealistico", "Anime" e "Arte pixel".

Una volta digitato l'input, selezionato lo stile e premuto sul pulsante "Crea", vengono dunque proposte 3 immagini IA generate tramite DALL-E, in modo da fornire all'utente più varianti tra cui scegliere. Tra l'altro, premendo sull'icona dei tre puntini presente nel riquadro delle immagini generate, risulta possibile salvare queste ultime oppure lasciare un feedback. Premendo invece sui riquadri stessi, l'immagine scelta viene posizionata al centro su Paint ed è possibile gestirla mediante il programma.

Per il momento gli utenti Insider che stanno mettendo alla prova la funzione hanno a disposizione 50 crediti, che corrispondono, come ben potete immaginare, a 50 input. Per maggiori dettagli, potreste voler approfondire direttamente quanto esplicitato sul portale ufficiale di Microsoft. Insomma, l'era in cui risulta possibile generare immagini IA direttamente da Paint sta iniziando.