Come funziona Condivisione in famiglia su iPhone? Ecco cosa si può fare

Il sistema di “Condivisione in famiglia” di Apple permette di creare un gruppo familiare per condividere i servizi: ciò è possibile con iCloud, ma anche Apple TV+ ed altri. Ma come funziona? Lo spieghiamo oggi.

Innanzitutto, per attivare la condivisione in famiglia è necessario configurare un gruppo “Famiglia”. Ciò è possibile direttamente tramite il menù Impostazioni e sul menù a cui si accede facendo tap sul proprio nome. Qui è presente l’opzione “In Famiglia” e quindi “Imposta la tua famiglia”. Una volta creato il gruppo, il sistema di Apple chiederà di aggiungere persone al gruppo familiare: ciò è possibile facendo tap sul pulsante “Aggiungi membro”.

Quest’ultimo sul suo dispositivo riceverà un invito a cui deve dare conferma. In Famiglia permette di condividere musica, tv, film, giochi e fitness, ovvero i servizi come iCloud+, Apple Music, Apple TV+, Apple Fitness+, Apple News+ e Apple Arcade.

