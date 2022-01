Come funziona la consegna con password di Amazon? La novità attiva in Italia

Negli ultimi giorni, anche in concomitanza con il periodo natalizio, in molti si sono imbattuti nella consegna dei pacchi con password monouso di Amazon. Si tratta di un nuovo sistema di sicurezza del colosso di Seattle che però non è attivo su tutto.

Nella documentazione ufficiale, Amazon sottolinea che "dato il valore di alcuni articoli, per alcuni ordini è necessario fornire una password monouso al momento della consegna". Non è presente alcuna indicazione sul costo che deve avere un determinato dispositivo per poter godere di questo sistema, ma abbiamo fatto due ordini a distanza ravvicinata e su quello con importo superiore ai 300 Euro ci è stato indicato che la consegna sarà effettuata con password.

Amazon sottolinea che qualora dovesse rendersi necessaria la password monouso, provvederà inviarla all'indirizzo email associato a seguito della spedizione dell'articolo. Si tratta di una password numerica a sei cifre che dovrà essere comunicata al corriere al momento della consegna del pacco, che sarà valida fino alla fine del giorno di consegna.

Nelle note viene spiegato che "se non sei disponibile per ricevere il pacco, puoi condividere la password monouso con una persona di tua scelta che possa ricevere il pacco per tuo conto. Non è consigliabile condividere la password monouso con una persona sconosciuta. Se nessuno può ricevere il pacco, tenteremo nuovamente la consegna il giorno lavorativo successivo", mentre se non si è il destinatario, si può inoltrare la password al destinatario.

La password monouso può essere anche trovata in "Traccia il mio pacco" accanto all'ordine nella sezione "I Miei Ordini".

Insomma, se avete ricevuto la password monouso, non si tratta della classica truffa Amazon dell'SMS.