Come funziona il conteggio delle views su YouTube? C'è una novità importante

Neanche il tempo di approfondire la scheda Playables di YouTube, il cui rollout è iniziato la scorsa settimana, che già arriva un'importante novità per il conteggio di visualizzazioni e like di YouTube: l'azienda, infatti, sta introducendo alcuni importanti cambiamenti nella gestione dei numeri di ogni video!

Il servizio di streaming video di Google sta testando un sistema di aggiornamento in tempo reale per views e like ricevuti dai video pubblicati su YouTube. Oggi come oggi, invece, il "refresh" del numero di visualizzazioni e di like sulla piattaforma avviene ad intervalli di tempo regolari, senza alcun aggiornamento in tempo reale.

Da quanto YouTube ha confermato lo stop agli AdBlock, la verifica della popolarità dei video tramite il conteggio delle visualizzazioni e dei like ricevuti nei primi minuti dalla loro pubblicazione si è fatta più importante per i creator. Grazie al nuovo conteggio, dunque, i creatori di contenuti potranno capire quali video catturano l'attenzione del pubblico nel breve periodo e quali no.

Per gli utenti "standard", invece, sarà possibile vedere il numero di views e like salire in tempo reale. Sull'app di YouTube per Android e iOS, l'aggiornamento dei due contatori avverrà costantemente mentre guardate il video, ma continuerà anche quando chiuderete temporaneamente l'app per passare ad un altro software e quando vi muoverete tra schede diverse su YouTube senza chiudere il video che state riproducendo. Su browser, invece, il funzionamento della feature è ancora sconosciuto.

Al momento, comunque, la feature è in fase di sperimentazione per pochi utenti di YouTube e Google non ne ha ancora parlato apertamente tramite i suoi canali ufficiali. Per questo motivo, possiamo aspettarci che la funzione non arrivi in versione stabile ancora per un po' e che quello di questi giorni sia solo un test per verificare l'impatto dei nuovi contatori sui server di Big G e sulla batteria degli smartphone.