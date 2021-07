Come funziona DAZN su digitale terrestre? Ecco come verrà trasmessa la Serie A

Le nuove offerte di TIMVision prevedono anche la trasmissione della Serie A su digitale terrestre come opzione di backup in caso di problemi di rete. Ma come funzionerà? A spiegarlo ci ha pensato Veronica Diquattro di DAZN in un'intervista al Corriere della Sera.

Sulla trasmissione della Serie A su digitale terrestre, la dirigente ha osservato che "tutte le partite saranno trasmesse in streaming su tutto il territorio nazionale, nelle cosiddette zone bianche, in quelle in cui non arriva la fibra o il wi-fi, ci sarà la possibilità di utilizzare il digitale terrestre". Questo aspetto era stato sottolineato già in precedenza dalla stessa Diquattro, che a seguito dell'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A alla sua società aveva annunciato come allo studio ci fosse la possibilità di effettuare la trasmissione direttamente su DTT per evitare problemi.

Tutto ciò è possibile grazie alle frequenze del gruppo Cairo che DAZN ha acquistato e che permetterà alla società di "garantire la visione della rete anche nelle zone più impervie". Veronica Diquattro ha spiegato che "si tratta di frequenze Dtt utilizzabili solo per chi, in quelle zone, avrà a disposizione un decoder per il digitale terrestre".

La spiegazione era molto attesa dal momento che sul web erano circolate varie teorie sulla trasmissione.