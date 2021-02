Come funziona esattamente l'illusione della matita di gomma?

Sicuramente il metodo più facile e semplice per stupire un bambino è facendogli vedere il classico trucchetto della "matita di gomma". Ovvero quando si prende una matita (o penna) rigida e, muovendola velocemente, ai nostri occhi sembra essersi trasformata in gomma. Per quale motivo i nostri occhi vengono ingannati?

Spiegazione facile: i nostri occhi e il nostro cervello non riescono a tenere il passo con quello che sta accadendo. Quando la luce entra negli occhi, dei recettori - chiamati bastoncelli e coni - trasmettono un segnale lungo i nervi al cervello, che lo va ad elaborare. Si deve pensare a ogni segnale come se fosse una fotografia. Semplicemente, il nostro cervello (pur incredibile quanto è) non riesce a tenere il passo con quello che sta succedendo.

Secondo uno studio del 2016 pubblicato sulla rivista PLOS One, gli esseri umani possono elaborare da 50 a 100 singoli fotogrammi, a seconda delle dimensioni che stiamo osservando. Quando si osserva un oggetto in rapido movimento, il sistema visivo in realtà non rileva il movimento dell'oggetto in tempo reale.

Ogni fotogramma di movimento lascia un'impressione di qualche millisecondo sulla retina. Questo è lo stesso motivo per cui se agitiamo la nostra mano velocemente davanti il viso, vediamo una sorta di "sfocatura". Gli animali con una vista molto più acuta dalle nostra - come gli uccelli che possono elaborare 145 fotogrammi o le mosche che possono elaborare fino a 270 fotogrammi al secondo - vedrebbero semplicemente una linea retta che si muove su e giù.

Studi recenti hanno scoperto, inoltre, che non si tratta solo di "istantanee" che i nostri occhi non riescono a catturare; ma in questa complessa equazione ha anche a che fare il modo in cui il nostro cervello elabora le istantanee.