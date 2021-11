Come funziona un etilometro? Il suo funzionamento spiegato facile

Come funziona un etilometro? Prima di tutto sappiate che, quando si beve alcol, tra le sostanze che entrano nel nostro corpo ne troviamo una che si chiama "etanolo".

Poiché l'alcol è molto volatile e il nostro corpo è caldo, ogni volta che respiriamo una piccola quantità di alcol nel sangue vaporizza e passa negli alveoli dei polmoni, uscendo a sua volta dal corpo con il respiro. Quando soffiamo all'interno di un etilometro, quindi, il nostro respiro - impregnato di alcol - viene fatto esaminare dallo strumento. A proposito, chi sono stati i primi a produrre alcol?

Ogni composto organico assorbe una radiazione infrarossa specifica e ognuno di essi ha una propria "firma". L'etilometro (diverso dal palloncino) legge proprio questa firma della radiazione infrarossa dell'etanolo. All'interno dello strumento il respiro viene rilevato da un rilevatore di infrarossi cablato per cercare quella radiazione infrarossa specifica.

Successivamente vengono calcolati quanti microgrammi di alcol sono presenti in 100 ml di respiro. Gli etilometri possono rilevare altre sostanze come metanolo, alcol isopropilico o acetone; il tubo in cui si dovrà soffiare, invece, viene preriscaldato a una temperatura specifica per garantire che i campioni siano conformi alla legge di Boyle e siano sempre coerenti e accurati. Sapevate, inoltre, che il pane che mangiamo ha piccolissime quantità di alcol? Fortunatamente queste non sono rivelate dall'etilometro (ovviamente!).