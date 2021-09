Come funziona la firma digitale per i referendum? Il nuovo sistema spopola tra i giovani

Nelle ultime settimane varie proposte referendarie stanno raggiungendo o superato l'obiettivo minimo delle firme grazie ad un nuovo sistema di adesione introdotto nel decreto semplificazioni tramite emendamento: la firma online.

L'emendamento in questione include "misure di semplificazione per la raccolta di firme digitale tramite piattaforma o strumentazione elettronica". Sostanzialmente, quindi, ha fatto in modo che si possa firmare una proposta referendaria anche online e senza recarsi presso gli uffici comunali o i banchetti sparsi sul territorio nazionale, che restano comunque disponibili.

La Firma Elettronica Qualificata, come indicato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, si avvale di un processo che prevede lo scambio di documenti in sicurezza ed in digitale, senza appunto la necessità di essere presenti fisicamente sul posto.

Coloro che negli ultimi mesi sono incappati in proposte di referendum come quelli per l'eutanasia o la cannabis legale, avranno sicuramente notato che sui siti web dei promotori è presente un apposito pulsante per inviare la firma da casa. Il sistema più diffuso e semplice è rappresentato dallo SPID che ormai siamo abituati a conoscere.

L'emendamento approvato infatti riconosce proprio lo SPID come strumento valido ai fini della sottoscrizione, a patto che il comitato promotore rispetti una serie di linee guida sulla sicurezza dei dati.

La procedura è estremamente facile e basta cliccare sul pulsante "Firma con SPID" e quindi inserire le proprie credenziali per l'Identità Digitale per essere reindirizzati alla pagina in cui dare il via libera. Durante tale processo il sistema interno crea una firma digitale ed invia una mail di conferma all'indirizzo indicato, contenente un link per dare conferma. A procedura completata, si riceverà via mail anche una ricevuta di attestazione dell'adesione.

Come sottolineato da Il Post, questo sistema sta già dando i propri effetti ed infatti si sta pensando di incrementare la soglia di firme attualmente bloccata a 500mila.

Per tutte le informazioni su come ottenere lo SPID online, vi rimandiamo al nostro approfondimento.