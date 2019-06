Come funziona la fotocamera frontale integrata nello schermo? Lo spiega Xiaomi

Xiaomi ed Oppo vogliono mandare in pensione i notch. I due produttori cinesi, qualche giorno fa hanno presentato le rispettive soluzioni che prevedono l'integrazione delle lenti frontali sotto lo schermo. Quest'oggi la società cinese ha diffuso nuove informazioni sul proprio sistema.

Il vice presidente senior di Xiaomi, Wang Xiang, ha twittato una serie di diapositive che ci spiegano meglio la novità.

Xiaomi a quanto pare incorporerà la fotocamera nella parte superiore del dispositivo, ma invece che inserire un bordo o tagliare lo schermo, la lente viene coperta da un "vetro speciale a bassa riflettanza ed alta trasmissione".

La società cinese sostiene che questo tipo di configurazione consenta all'area del display di diventare trasparente nel momento in cui si ha la necessità di scattare una foto. In questo modo i dispositivi possono far entrare la luce per consentire al sensore di acquisire i dati della foto. Il tutto si traduce anche in un uso normale per il dispositivo, che non soffre di alcuna limitazione collegata all'utilizzo di questa nuova tecnologia, che si prepone l'obiettivo di mandare definitivamente in pensione i notch e le tacche a goccia.

Secondo Xiaomi, questa combinazione di fattori consentirà di scattare selfie più chiari e nitidi rispetto a quelli acquisiti dai dispositivi su cui è presente il notch. Interessante anche notare come la fotocamera, a schermo chiuso, non sia in alcun modo visibile.