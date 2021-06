Come funziona la garanzia cliente eBay? La protezione per pagamenti ed acquisti

Da qualche anno eBay è cambiato profondamente. Il sito non è più una semplice piattaforma d'aste, ma un vero e proprio marketplace a cui si affidano sempre più negozi e che garantiscono tempi di spedizione e consegna brevi, oltre che un elevato livello di protezione. Ma come funziona la Garanzia Cliente eBay?

eBay specifica che tale Garanzia copre la maggior parte delle transazioni effettuate sul sito, ed è esplicitamente indicata nelle schede prodotto. Grazie a questa, gli utenti che effettuano acquisti sul sito possono ottenere il rimborso totale in caso di mancato arrivo dell'oggetto, ma anche nel caso in cui dovesse essere difettoso, danneggiato o non corrispondente alla descrizione.

Inoltre, dal 1 Luglio entrerà in vigore una nuova regola secondo cui "se un venditore non carica il codice della spedizione entro 3 giorni lavorativi dal momento in cui l'acquirente ci segnala di non aver ricevuto l'oggetto, potremmo chiudere automaticamente la richiesta a favore all'acquirente senza che quest'ultimo chieda esplicitamente a eBay di intervenire".

Per fare in modo che la transazione sia idonea per godere della Garanzia Cliente, bisogna rispettare alcuni requisiti tra cui quello relativo al pagamento, che deve avvenire tramite eBay usando un metodo idoneo tra quelli indicati nella pagina dedicata sul sito di eBay).

Sono accettati come metodi di pagamento le carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay o Google Pay, mentre non sono coperti gli oggetti pagati in più rate o tramite altri metodi come bonifico bancario, contanti, vaglia postale, servizi di deposito a garanzia.