Come funziona Google Play Protect su Android? La novità è importante

Con il lancio dei nuovi Pixel 8 Google ha aperto una nuova era in termini di supporto, con ben sette anni di aggiornamenti per i suoi device con un occhio anche e soprattutto alla sicurezza, che vanno ad aggiungersi agli innumerevoli sistemi di protezione già disponibili su Android.

Tra questi, uno dei più importanti e più recenti è certamente Google Play Protect, sistema che innalza le barricate contro le minacce che possono provenire dal web, nel caso in cui si decida di bypassare il Play Store. Il nuovo sistema di protezione agisce in tempo reale per garantire un elevato sistema di sicurezza nel caso del download e installazione di nuove applicazioni sul proprio smartphone tramite APK.

Il nuovo aggiornamento di Play Protect migliora ulteriormente la situazione, aggiungendo un controllo tramite backend sui dati del pacchetto di installazione, una volta avvenuta l'estrazione e prima dell'installazione.

La scansione avviene dunque in tempo reale e soprattutto da remoto. Consentirà di stare maggiormente sicuri nel caso in cui si sia scaricato un contenuto potenzialmente sospetto o, peggio, malevolo.

Il sistema entrerà in azione tramite popup nel momento in cui si cerca di installare app di terze parti, chiedendoci se desideriamo o meno far partire la scansione. In caso contrario, potremo direttamente declinare l'installazione.