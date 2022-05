Come funziona l'Hype Train su Twitch? Si basa sulle sub

"Sta arrivando l'Hype Train!". Quante volte ci è capitato di leggerlo durante le nostre Live preferite? Dopo aver visto quanto durano i VOD su Twitch, torniamo sulla piattaforma viola proprio per rispondere a questa domanda: che cos'è l'Hype Train?

Si legge, nella pagina del supporto ufficiale, che "l'Hype Train è una grande festa in cui i membri della community si uniscono per supportare lo streamer che amano. Sfida la community a portare l'hype a livelli epici e premia i partecipanti che lo mantengono costante".

Si tratta, in poche parole, di una serie di obiettivi che va a innescarsi dopo che gli utenti raggiungono una determinata soglia di azioni di supporto nei confronti dello streamer. Queste azioni possono andare da un aumento improvviso delle sub in un determinato periodo di tempo così come un aumento nell'uso dei bit.

Per dare il via a un Hype Train occorre essere in più di un supporter e, una volta partito, anche gli altri spettatori possono partecipare facendo aumentare il livello del treno. Quando finisce, sarà necessario far passare un periodo di ricarica (impostato dallo streamer) per innescarne un altro.

Per partecipare a un Hype Train già attivo è sufficiente unirsi al coro abbonandosi con o senza Prime e condividendolo sulla chat, oppure usando i bit.

Per saperne di più su questa curiosa valuta, potrebbe interessarvi scoprire anche quanto costano 1500 bit su Twitch.