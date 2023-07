Come funziona iMessage su iOS 17? Ecco alcune novità

A poche ore dalla pubblicazione della terza beta di iOS 17, continuiamo ad esplorare le novità incluse nel sistema operativo di Apple in arrivo il prossimo autunno. Quest’oggi ci soffermiamo su iMessage.

Con il nuovo sistema operativo, infatti, iMessage si arricchisce ulteriormente e gli utenti avranno la possibilità di modificare messaggi nelle chat di gruppo, rispondere i thread di discussione ed anche inviare immagini alla massima risoluzione. Si tratta di un passo in avanti significativo in quanto in precedenza tali funzioni erano disponibili solo per le conversazioni 1:1.

A ciò si aggiunge una nuova interfaccia per le applicazioni di iMessage che risulterà più pulita. Apple descrive la novità come “un menu espandibile a cui è possibile accedere con un semplice tocco per visualizzare le app di iMessage e che conferisce all’app Messaggi un aspetto più elegante”.

Le app di iMessage in iOS 17 sono disponibili direttamente dalla barra sopra la tastiera, dov’è presente il pulsante “+” alla sinistra del campo in cui si inserisce il testo. Qui, basterà fare swipe verso l’alto e toccare il pulsante “Altro” per vedere tutte le app di iMessage.



Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo spiegato quali funzioni di iOS 17 non saranno disponibili al lancio in autunno, sebbene al momento non si sappia la data di rilascio precisa.