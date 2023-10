Come funziona La mia lista su Netflix? Potrebbe tornarvi utile

Dopo aver trattato il numero di nuovi abbonati ottenuti da Netflix, torniamo a fare riferimento in questa sede alla popolare piattaforma di streaming. Potreste infatti non conoscere la funzione "La mia lista", che però in realtà può tornarvi utile se siete soliti fare spesso uso del popolare servizio.

A tal proposito, se siete soliti aprire nel quotidiano l'applicazione ufficiale per dispositivi mobili di Netflix, ad esempio quella scaricabile dal Play Store di Google per Android, potreste volervi spostare innanzitutto nella scheda "Il mio Netflix", collocata in basso a destra. Da qui è infatti possibile a dare un'occhiata un po' a tutto quel che ruota attorno al proprio account, dalle notifiche alle serie TV e film di proprio gradimento.

È però scorrendo la pagina verso il basso che risulta possibile trovare il riquadro "Aggiungi a La mia lista", che compare se non si è mai fatto uso di questa funzione. Ecco dunque che si può fare tap sulla voce "Sfoglia per aggiungere a La mia lista" per iniziare a esplorare al meglio il catalogo di Netflix e trovare qualcosa da inserire in questo contesto.

In parole povere, l'opportunità è quella di "salvarsi" dei contenuti da guardare in seguito, in modo da non dimenticarseli e avere da parte, per l'appunto, una lista. Per aggiungere un contenuto a quest'ultima, tutto ciò che dovete fare è banalmente premere sulla relativa locandina e fare tap sul tasto +, associato all'apposita opzione. Dopodiché, troverete questi contenuti nella sezione indicata in precedenza, ovvero "Il mio Netflix". Insomma, adesso siete a conoscenza anche di questa funzione del servizio di streaming.