Come funziona una lista regali su Amazon? È molto semplice

Al netto della possibilità di acquistare regali Tech su Amazon, potrebbe magari interessarvi saperne di più anche in merito a un'altra opportunità legata al popolare store e-commerce. Più precisamente, quel che potreste non sapere è che quest'ultimo permette di creare delle liste regali per potersi fare spedire prodotti.

In parole povere, risulta possibile "mettere in piedi" delle liste di prodotti presenti su Amazon da condividere poi con amici e familiari affinché questi ultimi sappiano esattamente cosa regalare a fronte di un accadimento particolare (ad esempio, il matrimonio, un compleanno o l'arrivo di un bambino) o delle festività.

Basta infatti dare un'occhiata all'apposita pagina legata a regali e liste di Amazon per trovare tutte le diverse possibilità e poter eventualmente cercare una lista specifica. Tra l'altro, il popolare store e-commerce mette in evidenza la possibilità di tenere traccia di chi ha acquistato i vari regali, così da poter inviare facilmente dei messaggi di ringraziamento. Tutto mediante semplici procedure guidate, in seguito al login al proprio account Amazon.



Tra l'altro, dall'applicazione per dispositivi mobili, ad esempio quella per Android, basta premere sull'icona dell'hamburger presente in basso a destra, selezionando poi il riquadro "Regali", per poter scegliere la tipologia di lista da creare e iniziare a selezionare i prodotti da inserire. Insomma, non dovreste avere problemi nel procedere.

Per il resto, se quello che volete fare è invece realizzare una lista da fornire a sconosciuti, magari ai vostri follower, potreste voler dare un'occhiata alle linee guida Amazon sulla Lista Desideri. È infatti mediante quest'ultima che risulta eventualmente possibile nascondere il proprio indirizzo, così da proteggere la propria privacy potendo comunque chiedere ai propri follower se vogliono effettuare dei regali selezionati. Insomma, adesso siete a conoscenza delle principali possibilità in ambito di liste regali offerte direttamente da Amazon.