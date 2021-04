Come funziona il mining di Criptovalute? Ecco come si genera il denaro nelle blockchain

Torniamo a parlare di criptovalute. Sempre più spesso sentiamo notizie su questo argomento, per molti ancora avvolto in un'aura di mistero. Cerchiamo dunque di fare un po' di chiarezza sul significato di mining e su come sia possibile generare valore tramite dei PC.

Abbiamo già affrontato l'argomento della blockchain e della genesi delle monete virtuali crittografate, provando anche a far luce su quegli aspetti considerati tutt'ora fumosi o sospetti. In realtà il meccanismo dietro a questo mercato è molto più semplice di quanto si pensi.

Si tratta infatti di un circolo virtuoso in cui gli spostamenti di moneta, almeno nel caso del Bitcoin, generano altra moneta.

Le macchine preposte al mining hanno lo scopo di validare le transazioni effettuate con una determinata moneta, come ad esempio un acquisto online. Questo acquisto viene inserito all'interno di una tabella, o blocco, che contiene tantissime altre transazioni, tutte crittografate. Sfruttando dei software sviluppati proprio a questo scopo, le schede video e gli ASIC sono deputati al controllo di ognuno di questi scambi di denaro, risolvendo il puzzle della crittografia.

Ogni transazione contiene al suo interno anche una commissione, che servirà a coprire i costi di gestione e validazione. La nuova moneta invece viene generata nel momento in cui termina la validazione di un intero blocco e verrà concessa al primo computer che è arrivato alla "soluzione".

Per approfondire l'argomento, vi suggeriamo di dare un'occhiata anche al nostro speciale dedicato al mining tramite schede video.