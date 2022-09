Come funziona la modalità di isolamento di iOS 16 e come si attiva?

Con il nuovo iOS 16 disponibile da ieri, Apple ha introdotto non solo tante novità nella homescreen, ma anche la nuova modalità isolamento (nota come lockdown mode), che mira a garantire maggiore sicurezza per coloro che la attivano.

Nella documentazione ufficiale, Apple spiega che “la modalità di isolamento è una forma di protezione estrema e opzionale che dovresti utilizzare solo se ritieni di essere il bersaglio di un attacco informatico

avanzato. La maggior parte delle persone non subisce mai un attacco del genere”. Infatti, il colosso di Cupertino osserva anche che in modalità di isolamento l’iPhone non funzionerà come sempre: app, siti web e funzionalità di contorno saranno limitate per garantire la sicurezza ed alcune esperienze, a cui non si fa riferimento, non saranno disponibili.

La modalità isolamento si può attivare attraverso semplici tap: è necessario aprire l’app Impostazioni, quindi spostarsi in “Privacy e sicurezza” e poi fare tap su “Modalità di Isolamento”. A questo punto verrà visualizzato un alert con tutte le informazioni e si potrà confermare la scelta facendo tap su “Attiva modalità di isolamento”.

L’annuncio della modalità lockdown di iOS 16 è arrivato qualche mese fa, attraverso un comunicato in cui Apple faceva riferimento all'NSO Group e spyware mercenari sponsorizzati da alcuni stati, che vengono di fatto resi inefficaci da questo sistema di protezione estremo di cui, come spiega la stessa Apple, molti non sentiranno la necessità.