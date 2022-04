Come funziona la modalità manutenzione degli smartphone HUAWEI? Tutto semplice

Dopo aver appreso le parole ufficiali di HUAWEI su HarmonyOS in Russia, torniamo a parlare del gigante asiatico della tecnologia per rispondere a una domanda che molti possessori di smartphone HUAWEI si saranno posti almeno una volta.

Si tratta, come spiega il servizio assistenza ufficiale, di una modalità presente su questi smartphone per uno scopo ben preciso, e riguarda un gran numero di utenti.

Infatti, la Modalità Manutenzione degli smartphone HUAWEI è stata ideata come uno stato speciale del dispositivo che consente di dare un giro di vite aggiuntivo alla protezione dei dati personali, mettendo al sicuro da sguardi indiscreti le proprie informazioni presenti sullo smartphone nel caso in cui si sia costretti a dover mandare il dispositivo in assistenza o riparazione.

In questo modo, possono essere bloccati in maniera del tutto reversibile i propri dati personali, pur mantenendo lo smartphone completamente funzionale per il tecnico che dovrà procedere con l'assistenza necessaria. Finita la riparazione, poi, basteranno pochi comandi per far tornare lo smartphone esattamente com'era prima, semplicemente digitando la propria password.

La Modalità Manutenzione è una funzionalità straordinariamente efficace, che consente di mantenere operativo il dispositivo crittografandone i dati e nascondendo app e informazioni personali. Quando l'operatore accederà al telefono, vedrà solo le app preinstallate e uno sfondo "standard", mentre galleria, note, contatti ed email risulteranno completamente vuote.

