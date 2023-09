Come funziona la Modalità smarrito di iPhone? Non è difficile da utilizzare

Negli ultimi anni, Apple ha implementato tantissimi sistemi per permettervi di ovviare al furto del vostro iPhone: uno è la copertura AppleCare+ contro furto e smarrimento dello smartphone, mentre l'altro è la Modalità smarrito per iPhone, che vi permette di bloccare il Melafonino rubato. Ma come funziona esattamente quest'ultima?

Come ci spiegano le apposite linee guida di Apple, la modalità smarrito permette di bloccare l'iPhone che viene perso o rubato tramite la funzione Trova Dispositivi di iCloud.com. La funzione è disponibile per qualsiasi dispositivo connesso al vostro account Apple: essa, ciò, non funziona solo su iPhone, ma anche su iPad, Mac, Apple Watch e persino iPod Touch.

Dopo aver effettuato il login su iCloud.com, vi basterà entrare nella web app di Trova Dispositivi e cliccare sul device che volete impostare in Modalità smarrito (in questo caso, per esempio, il vostro iPhone). Fatto ciò, si aprirà un sotto-menu, nel quale dovrete cliccare su "Modalità Smarrito". Prima di attivare la funzione, dovrete inserire il codice numerico del vostro iPhone o, se il device non ne possiede uno, dovrete crearne uno nuovo.



Infine, sarà necessario inserire anche i propri dati di contatto, come numero di telefono o indirizzo mail, in modo da permettere a chiunque sia entrato in possesso del vostro iPhone o lo abbia recuperato dopo che è stato smarrito di contattarvi per riconsegnarvelo.

La Modalità smarrito di fatto blocca l'accesso ad un iPhone "disperso", in modo da evitare che dei malintenzionati possano accedere ai vostri dati personali. Quest'ultima, oltre a bloccare l'accesso al device dietro ad un codice che solo voi conoscete e a mostrare le vostre informazioni di contatto a schermo, blocca anche qualsiasi notifica in arrivo. Potrete comunque ricevere chiamate sul device smarrito, in modo da provare a mettervi in contatto con chiunque lo abbia eventualmente ritrovato.

Infine, la Modalità smarrito blocca i pagamenti tramite carta di credito e Apple Pay sul device e mostra sulla mappa di Trova Dispositivo la posizione in tempo reale del dispositivo. Una feature utilissima in caso di furto dello smartphone!