Come funziona la permuta degli smartphone su Amazon?

Amazon già da tempo permette di effettuare, attraverso il servizio "Re!Commerce", la permuta dei propri smartphone usati. Ma come funziona e quali sono le clausole da tenere sott'occhio? Vediamole insieme.

Se intendete permutare uno smartphone vecchio su Amazon basterà collegarvi alla pagina Amazon Re!Commerce.

La procedura è molto semplice: nell'apposito campo dovrete inserire la marca, il modello o il codice IMEI del dispositivo e quindi cliccare su "visualizza". Verrete reindirizzati ad un'altra pagina che, come avviene con altri servizi simili, porrà delle domande sullo stato del dispositivo:

Qual è l'aspetto esteriore del prodotto? - Qui potrete scegliere tra perfetto, buono e danneggiato leggendo prima la descrizione ed assicurandovi che il device rispetti i requisiti

Il dispositivo si accende?

I pulsanti e lo schermo sono funzionanti?

La funzione "localizza il mio iPhone/iPad" è disattivata? - Quest'ultima vale solo per i dispositivi Apple.

Attenzione però, Amazon sottolinea che "le condizioni del telefono saranno verificate al ricevimento. Qualora dovesse differire da quanto dichiarato, il suo valore sarà ricalcolato proponendo una nuova offerta".

A questo punto non dovrete fare altro che indicare i dati personali per completare il ritiro e seguire le istruzioni ricevute via mail. Amazon, una volta ricevuto ed esaminato il dispositivo, invierà via mail l'importo corrispondente e provvederà al trasferimento dell'importo sul conto corrente bancario.